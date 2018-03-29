Средний Урал снова завалит снегом

11:59 | 1.04.2018

На предстоящей неделе погода порадует Свердловскую область заметным потеплением, однако при этом осадки никуда не денутся.



Как сообщает Уральский Гидрометцентр, в понедельник, 2 апреля, днем ожидается +2 – -3 градуса, переменная облачность, местами - снег, а на дорогах гололедица. В ночь на вторник столбик термометра опустится до 6 градусов ниже нуля.



Во вторник, 3 апреля, станет заметно теплее: погода днем будет +2 – +7 градусов, однако снег продолжит идти.



А сегодня за окном ожидается +2 – -3 градуса. В ночь на понедельник возможно похолодание до 9 градусов ниже нуля.



Фото: fonwall.ru