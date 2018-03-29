Екатеринбуржцы обсуждают «хлопок», раздавшийся с площадки недостроенной телебашни

11:31 | 1.04.2018

Жители Екатеринбурга активно обсуждают внезапный «хлопок», который раздался накануне вечером на территории с остатками телебашни (напомним, недостроенную екатеринбургскую телебашню снесли 24 марта).



Звук хлопка связывают с фейерверком, который был запущен с площадки конструкции телебашни. При этом то, что за фейерверком следовал очередной взрыв, пресс-служба УГМК отрицает. При этом остатки башни остались на месте.



Отметим, что утром после фейерверка начался снос оставшейся части телебашни. Конструкцию будут разбирать вручную. Полностью очистить площадку в центре города обещают к 15 мая.



Фото: Скриншот видео телеграм-канала "Безбашенный город" / znak.com