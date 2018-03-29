Режиссер из Эстонии приедет в Екатеринбург для съемок фильма о Царской семье

11:12 | 1.04.2018

Режиссер-документалист из Эстонии Марианна Каат снимет в Екатеринбурге фильм о возрождении веры в России. Планируется, что Каат посетит Екатеринбург уже в конце апреля, чтобы продолжить работу над фильмом о семье последнего русского царя Николая II и возрождении на Урале православных традиций.



По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, режиссер планирует рассказать не только о царской семье. В фильме также будет показана подготовка жителей Урала к мероприятиям, посвященным столетию со дня расстрела царской семьи.



Отметим, съемки сцен проходят на объектах, связанных с историей последних дней царской семьи, а именно в Храме на Крови, в урочище Ганина Яма и в Духовно-просветительском центре «Царский».



Примечательно, что работа над этим фильмом была начата еще в 2016 году. Планируется, что лента выйдет в международный прокат.



Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии