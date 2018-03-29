Дату общегородского субботника объявили в Екатеринбурге

17:37 | 31.03.2018

Как сообщается на официальном сайте администрации города, в Екатеринбурге с 1 по 30 апреля 2018 года пройдет масштабная санитарная уборка, а общегородской субботник запланирован на 21 апреля.



Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб. Согласно документу, с 1 апреля коммунальщики должны взяться за очистку дорог, тротуаров, парков, территорий школ и больниц, а также кладбищ.



В первую очередь с указанных площадок предписано убрать снег и лед. Также должны быть приведены в порядок остановки общественного транспорта, ограждения и мусорные урны. Коммунальщикам предстоит очистить от мусора береговой зоны Исети, Верх-Исетского, Нижне-Исетского и Городского пруда, а также прочистить ливневые канализации.



Фото: kremlinrus.ru