Пожилая женщина написала заявление в полицию на магазин, где купила одеяло за 50 тысяч

16:57 | 31.03.2018

Екатеринбурженка 72 лет Зоя Михайловна написала заявление в полицию на компанию, которая продала ей одеяло и подушку за 74 тысячи рублей. Как рассказала дочка Зои Михайловны Елена, маму по телефону пригласили, чтобы получить некий подарок, но на деле пенсионерка оказалась с кредитом.



Елена рассказала следующее: «Когда она пришла туда, её встретили девушки и мило пригласили на беседу о здоровье. Во время беседы провели презентацию спальных принадлежностей марки Sonno bello из «супершерсти», которые «решат все проблемы со здоровьем». Стоимость данного комплекта составляет 74 000 рублей! Но именно для неё сегодня скидка, и поэтому комплект будет стоить 53 000 рублей».



По словам Елены, её маме предложили оформить кредит, но у пенсионерки не было с собой паспорта.



— Тогда девушки «любезно» предложили свозить её домой на машине. После оформления кредита вручили комплект и отвезли домой на машине, — рассказала Елена. — Придя домой, мама осознала, что натворила. Я как раз пришла домой из больницы с ребёнком и смотрю — она сидит и плачет. Мама мне всё рассказала, я, когда цену узнала, чуть не рухнула. Начала смотреть товар: одеяло и подушка, купленные ей, на ощупь голимая синтетика, которая явно не стоит таких денег.



Фото: grandstock.ru