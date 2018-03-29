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16:16 | 31.03.2018
Министерство культуры вынесло благодарность Татьяне Ярошевской
Награда была вручена на итоговом заседании коллегии Министерства культуры Свердловской области. Отметим, что это событие стало своеобразным поздравлением с ещё одной датой — 65-летием Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.
Татьяна Ярошевская внесла большой вклад в развитие и процветание сферы культуры уральской столицы. Должность начальника Управления культуры она занимает уже 13 лет. Как сообщает пресс-служба администрации города, под её руководством совершенствуются стратегические программы развития систем художественного образования, музейной, театральной и культурно-досуговой деятельности, библиотечная система Екатеринбурга. Кроме того, появились и успешно реализуются множество крупных, ярких культурных проектов: «Ночь музеев», реконструкция Театра юного зрителя, первый Уральский региональный культурный форум Culturalica и многое другое. И масса событий, которые непременно поднимут культурный статус Екатеринбурга, — ещё впереди. В числе таких проектов открытие уральского филиала Государственного Эрмитажа, намеченное на 2020 год.
Фото: pravdaurfo.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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