Министерство культуры вынесло благодарность Татьяне Ярошевской

16:16 | 31.03.2018

Татьяна Ярошевская, начальник Управления культуры городской администрации, награждена благодарностью министра культуры РФ «За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу».



Награда была вручена на итоговом заседании коллегии Министерства культуры Свердловской области. Отметим, что это событие стало своеобразным поздравлением с ещё одной датой — 65-летием Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.



Татьяна Ярошевская внесла большой вклад в развитие и процветание сферы культуры уральской столицы. Должность начальника Управления культуры она занимает уже 13 лет. Как сообщает пресс-служба администрации города, под её руководством совершенствуются стратегические программы развития систем художественного образования, музейной, театральной и культурно-досуговой деятельности, библиотечная система Екатеринбурга. Кроме того, появились и успешно реализуются множество крупных, ярких культурных проектов: «Ночь музеев», реконструкция Театра юного зрителя, первый Уральский региональный культурный форум Culturalica и многое другое. И масса событий, которые непременно поднимут культурный статус Екатеринбурга, — ещё впереди. В числе таких проектов открытие уральского филиала Государственного Эрмитажа, намеченное на 2020 год.



Фото: pravdaurfo.ru