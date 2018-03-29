Беременную женщину из Екатеринбурга уволили с работы

15:03 | 31.03.2018

Беременную жительницу Екатеринбурга уволили из салона красоты без объяснения причин. Прокуратура ведёт проверку по этому поводу.



Екатерина Трейтер, бывшая сотрудница салона красоты «Лондон», заявила, что собирается судиться с руководством салона, где она проработала около года. Женщина заявляет, что руководство уволило её, не объяснив причин, а списки с графиком, где есть её фамилия, всё ещё есть в журнале салона красоты. Тем не менее даже сотрудники «Лондона» делают вид, будто впервые её встречают.



Будущая мать сообщает, что ей отдали трудовую книжку без единой записи о салоне сразу после того, как она стала для «Лондона» «неугодным работником». Тем временем этим делом заинтересовалась районная прокуратура.



Адвокат женщины сообщает: «Фактически они признали, что Екатерина у них действительно работала. Все деньги проходили через хозяйку салона, а когда клиенты расплачивались картой, то все проходило через их счет. Некоторые выписки об оплате у нас есть. Как они с такими фактами в суде жить будут?»



Сторона защиты заявляет, что ни о какой компенсации не может идти и речи, потому что Екатерина не числилась наёмным работником, а только арендовала помещение. В марте салон закрылся вообще, а Екатерина просто расстроилась, так как лишилась заработка в этом месте. Также сторона защиты салона сообщает, что беременная женщина работает в салоне на Антона Валека до сих пор.



Заявление в суд Екатерина собирается подать в ближайшее время.



Фото: amymama.ru