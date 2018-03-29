Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 марта 2018 года

12:32 | 31.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 30.03.2018г. до 08:00 31.03.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 204 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 114 противоправных деяний. Из них: два умышленных причинения вреда здоровью, одно разбойное нападение, шесть грабежей, 26 краж чужого имущества, 23 факта незаконного оборота наркотиков, в том числе десять фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП, в которых пострадали 11человек, из них четыре ребенка.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 1970 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 36 сотрудников органов внутренних дел, 11 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области