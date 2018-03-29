Лучших работников культуры Нижнего Тагила удостоили нескольких наград

11:01 | 31.03.2018

По итогам 2017 года мэр Нижнего Тагила наградил работников культуры. Торжество проходило в день, посвящённый работникам культуры, лучшие представители отрасли получили награды из рук главы Нижнего Тагила. На праздничное мероприятие были приглашены сотрудники музеев, специалисты сферы досуга, руководители вокальных и танцевальных коллективов.



Награждение проходило в нескольких номинациях.



Творческий коллектив Нижнетагильского драматического театра и представители Нижнетагильского музея изобразительных искусств были удостоены наград в номинации «За творческие, научные и педагогические работы профессионального коллектива в области изобразительного, музыкального, театрального, хореографического искусства, литературы, музейного и библиотечного дела».



Как сообщает пресс-служба городской администрации Нижнего Тагила, также был награжден коллектив самодеятельного любительского художественного творчества «Авторский театр татарской культуры». Он удостоился премии главы города в номинации «За творческие работы самодеятельного коллектива в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства».



Фото: ntagil.org