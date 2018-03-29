Жительница Екатеринбурга собирается жаловаться в прокуратуру на «Альфа-банк» за подделку подписи

10:53 | 31.03.2018

Жительница Екатеринбурга намерена писать жалобу на «Альфа-банк» в прокуратуру. Женщина сообщила, что сотрудники одного из местных отделений при оформлении кредитной карты подделали ее личную подпись для оформления договора страхования, который та не подписывала.



Пост об обмане в отделении «Альфа-банка» на улице Кузнецова написала в фейсбуке дочь пострадавшей женщины – Екатерина Животкова. По ее словам, мама оформляла кредитную карту в «Альфа-банке», клиентом которого является много лет. Документов пришлось подписать много, их женщине отдавали пачкой. Но она точно помнит, что не подписывала договор коллективного страхования, благодаря которому кредит «подорожал» на 1%. По словам дочери, даже невооруженным взглядом видно, что подпись подделана. Тем более – расшифровки подписи нет.



В качестве доказательств девушка прилагает к публикации фотографии кредитного договора с настоящей подписью мамы и фото договора страхования с поддельной подписью.



Представители банка уже пообещали разобраться в данной неприятной ситуации.



Фото: oren.ru