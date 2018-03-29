Врачи и медсестры красноуральской больницы бунтуют из-за огромной разницы в зарплате с санитарами

10:18 | 31.03.2018

В Красноуральске врачи и медсёстры Центральной городской больницы возмущены разницей в зарплате по сравнению с санитарами: согласно указу президента, в России подняли зарплату младшему медицинскому персоналу.



Так, в ЦГБ Красноуральска санитары в 2018 году получают по 32 тысячи рублей. При этом медсёстры в этой больнице получают в среднем 16 тысяч рублей, врач – 21 тысячу рублей, а заведующий отделением – 28 тысяч рублей.



Врачи жалуются на то, что их многолетнее обучение не позволяет в этой ситуации получать достойную заработную плату.



В руководстве больнице сообщают, что всё сделано в соответствии с «майскими указами». Главный врач Наталья Королёва уточнила, что речь идёт о средних зарплатах врачей и медсестер, на деле же их заработок гораздо больше.



Главврач больницы Наталья Королева говорит следующее: Конечно, мне особенно жалко молодых врачей, у кого еще нет категорий, у них, и правда, зарплата невелика, но я ничего поделать не могу. Не слышала, чтобы кто-то грозился уйти в санитары. Они, наоборот, теперь стали больше нагружать санитаров — мол, пускай деньги отрабатывают»



Фото: nakedsecurity.sophos.com