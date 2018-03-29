Цвет нации: школьники продемонстрировали свои изобретения на конкурсе научно-технологических проектов

10:05 | 31.03.2018

Школьники представили свои высокотехнологичные изобретения на финале регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, который состоялся вчера, 30 марта, в пятницу в Екатеринбурге.



Организаторами конкурса стали Фонд «Талант и успех» и образовательный центр «Сириус». Победители летом отправятся в Сочи в образовательный центр для одарённых детей на тематическую смену «Большие вызовы».



На конкурсе были представлены различные изобретения. К примеру, команда школьников из Екатеринбурга макет заправки для автомобилей будущего – электромобилей. Также команды из других городов представили браслет для определения степени усталости человека, робота-трубохода, заточенного находить дефекты в полимерных трубах и устранять их методом 3D-принтинга, и многое другое.



Всего в конкурсе приняли участие 400 старшеклассников. По словам научных руководителей, многие идеи могут перерасти в успешные стартапы.



Фото: m24.ru