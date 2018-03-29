Мужчина из Екатеринбурга открыл сезон шашлыков на своем балконе, за что его ждет штраф

09:56 | 31.03.2018

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошёл в середине марта на ул. Широкореченской. О любителе балконного шашлыка стало известно благодаря его соседям. На место инцидента выезжали сотрудники госпожнадзора. В ходе поквартирного обхода им удалось установить личность мужчины, жарившего шашлыки.



Как выяснилось, им оказался 34-летний местный житель, который захотел угостить друзей шашлыком в честь своего дня рождения. Из-за сильного ветра, мангал было решено установить прямо на балконе.



В сообщении спасателей говорится следующее: «С нарушителем была проведена профилактическая беседа и составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса об административном правонарушении. Екатеринбуржец осознал свои неправомерные действия, в связи с чем, ему был выписан штраф в минимальном размере – две тысячи рублей».



Отмечается, что на сегодняшний день в двух районах уральской столицы, - Верх-Исетском и Чкаловском, - действует особый противопожарный режим. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима карается административным штрафом в размере от 2-х до 4-х тыс. рублей





Фото: obschaga.com