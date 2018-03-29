В Екатеринбурге кошка выжила после полета по вентиляционной шахте с высоты 12 этажа

09:35 | 31.03.2018

В Екатеринбурге кошка упала в вентиляционную шахту через люк на 12-м этаже жилого дома. Ее смог вытащить сотрудник «Зооспаса».



Люк находился в подъезде дома, куда коша выбежала из квартиры. По словам жильцов, вентиляция представляет собой большую шахту, в которую может спуститься даже человек. Так, животное на огромной скорости летело вниз, не задевая стенки, и упало прямо на дно.



К приезду спасателя люди уже открыли металлический люк на третьем этаже. Сотрудник «Зооспаса» смог разглядеть кошку с помощью фонарика.



При помощи специального снаряжения спасатель пробрался в шахту. Он спустился со страховочной верёвкой, закреплённой на перилах в подъезде. Спустившись вниз, мужчина понял, что кошке крупной повезло: она приземлилась на мешки со стекловатой. До последнего Евгений был уверен, что животное погибло, но, к счастью, кошка оказалась жива.



Сейчас маленькая пострадавшая находится под опекой хозяйки. Сразу же после чудесного спасения кошечку отвезли к ветеринару.



Фото: youtube.com