Пешеход попал под колеса автомобиля на Объездной дороге в Екатеринбурге

09:23 | 31.03.2018

Вчера поздним вечером на Объездной дороге водитель Nissan сбил мужчину, который, как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, шёл на красный свет. ДТП произошло на перекрёстке с Чусовским трактом.



Как говорят в дорожной полиции, водитель Nissan двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Первоуральска. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но, по предварительным данным, шёл на красный свет.



Сейчас человек находится в больнице № 23 в очень тяжёлом состоянии.



Фото: sputnik.fm