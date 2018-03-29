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09:07 | 31.03.2018

Семилетний мальчик пострадал в ДТП в самом центре Екатеринбурга

Инцидент произошел вечером 30 марта, около 20:00. Напротив дома № 50 по улице 8 Марта столкнулись три автомобиля: Porsche Cayenne, Subaru Legacy и «двенадцатая». В результате аварии пострадал семилетний пассажир отечественного автомобиля.

Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб шейного отдела. Специалисты отмечают, что от сильных травм мальчика уберегло детское удерживающее сиденье, в котором его перевозили.

По факту ДТП проводится расследование. Предварительно установлено, что виновником происшествия стал водитель Porsche Cayenne, чей водительский стаж составляет 14 лет.

Сообщают в отделении пропаганды городской ГИБДД следующее: «Двигаясь по улице 8 Марта со стороны Радищева в направлении Куйбышева, он неправильно выбрал дистанцию и допустил столкновение с автомобилями ВАЗ-21120 и Subaru Legacy».

Фото: hunt-guns.com

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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