Семилетний мальчик пострадал в ДТП в самом центре Екатеринбурга

09:07 | 31.03.2018

Инцидент произошел вечером 30 марта, около 20:00. Напротив дома № 50 по улице 8 Марта столкнулись три автомобиля: Porsche Cayenne, Subaru Legacy и «двенадцатая». В результате аварии пострадал семилетний пассажир отечественного автомобиля.



Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб шейного отдела. Специалисты отмечают, что от сильных травм мальчика уберегло детское удерживающее сиденье, в котором его перевозили.



По факту ДТП проводится расследование. Предварительно установлено, что виновником происшествия стал водитель Porsche Cayenne, чей водительский стаж составляет 14 лет.



Сообщают в отделении пропаганды городской ГИБДД следующее: «Двигаясь по улице 8 Марта со стороны Радищева в направлении Куйбышева, он неправильно выбрал дистанцию и допустил столкновение с автомобилями ВАЗ-21120 и Subaru Legacy».



Фото: hunt-guns.com