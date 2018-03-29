В мэрии Екатеринбурга рассказали о способах борьбы с гололедицей

22:03 | 30.03.2018

Коммунальщики Екатеринбурга активно борются с гололедом на улицах города, который образуется в результате ночной «заморозки» растаявшего под солнцем снега. Во всяком случае, об этом заявил заместитель председателя комитета благоустройства горадминистрации Екатеринбурга Владимир Капустин.



По словам Капустина, благоустроители регулярно посыпают проезжие части противогололедным материалом, а тротуары - исключительно мелкофракционным щебнем. «По регламенту противогололёдная обработка на тротуарах производится фракционными материалами без применения химии», — уточнил Владимир Капустин.



Отметим, что за минувшую ночь на тротуарах и пешеходных зонах Екатеринбурга было рассыпано порядка 40 тонн мелкофракционного щебня из расхода 100 грамм на 1 квадратный метр. И сегодня ситуация на дорогах города действительно лучше, чем это было вчера.



Фото: правозащита38.рф