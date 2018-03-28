В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали семь человек, в том числе дети

20:10 | 30.03.2018

Сегодня на 105-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек, трое из них — дети.



Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Ауди», допустил столкновение с двигавшейся впереди «Хондой-Цивик». От удара «Хонду» выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с ехавшей во встречном направлении «Хендэ-Элантра». В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров «Хонды», а также женщина, находившаяся за рулем «Хендэ», и два ее сына.



«Все пострадавшие для оказания медицинской помощи в срочном порядке доставлены в больницу. Более подробные и точные обстоятельства автокатастрофы устанавливают инспекторы ДПС. В связи с тяжелыми травмами детей, собранные материалы по данному факту полиция направила в региональный Следственный комитет для дальнейшего расследования. Водитель «Ауди» полицией освидетельствован, алкоголя в его крови не обнаружено. «Хонда» и «Хенде» восстановлению не подлежат», — заключил Горелых.



Фото предоставлено В. Н. Горелых