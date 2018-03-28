Сегодня в Верхней Пышме подвели итоги всероссийского конкурса «Инженериада», участие в котором приняли 300 школьников от 7 до 17 лет из 12 регионов страны. Некоторые разработки планируется внедрить на предприятиях УГМК.Дети представили реальные производственные проекты по таким направлениям, как металлургия, горное дело, автоматизация производственных процессов, энергетика и электротехника, механика, информационные технологии, и другим.Так, школьники из Серова предложили проект по экологической безопасности производства Надеждинского металлургического завода, участники из Краснотурьинска представили модель автоматической транспортировки руды из шахты Богословского рудоуправления, ребята из Верхней Пышмы разработали проект по оптимизации лабораторных испытаний медной катанки АО «Уралэлектромедь».«Инженерное будущее — это и актуально, и перспективно. Я уверен, что именно инженеры кормят страну. В нашей «Инженериаде» участвуют дети с семилетнего возраста: эти малыши вместе со взрослыми придумывают интересные инженерные проекты. Те их идеи, которые имеют право на жизнь, имеют определенный экономический эффект, будут реализованы на предприятиях УГМК», — отметил генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын.Отмечается, что один из проектов уже внедряют на машиностроительном заводе «Оренбургский радиатор». Речь идет о «фотоловушке» для борьбы с травматизмом при сварочных работах, которую придумал 10-летний Матвей Веснин из Оренбурга.