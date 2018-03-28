Ограбление по-уральски: в Екатеринбурге из кафе похитили 50 кг пельменей

15:48 | 30.03.2018

Вчера, около 22:00, трое неизвестных ограбили пельменную «Замес» на улице Пушкина, об этом говорится на странице заведения в соцсетях.



Сообщается, что грабители были в масках. Так как денег в кассе уже не было, они забрали из холодильника весь запас пельменей — около 50 кг.



— По данному факту возбуждено дело, на месте работают следователи, — сказано в сообщении.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отрицают факт поступившего к ним сообщения о разбое и возбуждении уголовного дела, не подтвердил факт нападения и персонал заведения прибывшим на место сотрудникам полиции.



Фото: 1zoom.ru