Екатеринбуржцев зовут на флешмоб и зарядку с известным спортсменом

15:20 | 30.03.2018

6 апреля в Екатеринбурге на набережной реки Исети пройдет спортивное мероприятие под названием «Спорт. Жизнь. Драйв», а именно: флешмоб, зарядка с известным спортсменом, имя которого пока не сообщается, тренировка на открытом воздухе, а также подвижные игры для детей.



Мероприятие начнется в 13:00. Место сбора — набережная Исети между улицами Малышева и Куйбышева.





Фото: ivona.bigmir.net