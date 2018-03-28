Юрий Чайка провел в Екатеринбурге совещание по вопросам защиты прав инвесторов

14:57 | 30.03.2018

Сегодня в Екатеринбурге прошло совещание под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки, обсуждались вопросы защиты прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.



— Проблемы с обеспечением прав инвесторов, к сожалению, сохраняются. Для их преодоления необходимы скоординированные усилия государственных структур и бизнеса, — отметил генпрокурор Юрий Чайка.



Губернатор Евгений Куйвашев рассказал генпрокурору об опыте Свердловской области по выстраиванию взаимодействия с предпринимательским сообществом. В регионе созданы индустриальные и технопарки, особая экономическая зона «Титановая долина». Кроме того, работают специализированные фонды: в прошлом году объем стимулирующих налоговых льгот составил около 7 млрд рублей.



— Сегодня бизнес является стратегическим партнером власти в решении ключевых задач социального-экономического развития. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности региона, укрепления конкурентной среды и активизации предпринимательской деятельности — это один из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года и нашей программы «Пятилетка развития», — сказал Евгений Куйвашев.





Фото: blogrb.ru