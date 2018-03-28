В аэропорту Кольцово к ЧМ-2018 начали устанавливать гигантские информационные смартфоны

14:11 | 30.03.2018

В терминале внутренних авиалиний аэропорта Кольцово появилось четыре гигантских смартфона с 55-дюймовыми экранами. Они представляют собой мультимедийные панели и предназначены для ориентирования пассажиров. Кроме того, с их помощью можно ознакомиться с достопримечательностями Екатеринбурга и Уральского региона, найти и заказать товар или услугу, а также сделать селфи.



– Интерактивные панели установлены в преддверии Чемпионата мира по футболу, когда в Кольцово ожидается наплыв иностранных гостей. Контент смартфонов доступен на пяти языках – русском, английском, немецком, французском и испанском. Это значительно расширяет их аудиторию и позволяет познакомить гостей Екатеринбурга с городом уже в аэропорту, в ожидании багажа, – рассказал директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.



К июню в аэропорту установят еще 11 таких смартфонов.





Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово