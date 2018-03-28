Екатеринбуржец напал на врача скорой помощи. Возбуждено уголовное дело

13:57 | 30.03.2018

Ночью 28 марта в полицию поступила информация о нападении на врача скорой помощи в доме на улице Бардина.



По предварительной информации, медики прибыли на вызов о плохом самочувствии 35-летнего мужчины. В квартире находились трое нетрезвых граждан. Осмотрев больного, врач скорой помощи предложил ему госпитализацию. Тот согласился, но в подъезде произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил медика по лицу.



Врачи вызвали полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Также составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».



Сейчас екатеринбуржец находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.