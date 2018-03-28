В СКР рассказали, как идет расследование дела о долгах по зарплате перед рабочими качканарского «Металлиста»

13:07 | 30.03.2018

15 ноября 2017 года в Качканаре было возбуждено уголовное дело в отношении директора завода «Металлист». Основанием стала полная невыплата зарплаты перед 669 рабочими более чем за два месяца.



Сейчас по данному уголовному делу продолжается расследование. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, с ноября ОАО «Металлист» выплатило рабочим более 32 млн рублей. На данный момент работа предприятия полностью остановлена. На имущество предприятия — вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 млн рублей — наложен арест.



— С декабря 2017 года предприятие полностью не работает, не производит продукцию, тем не менее руководством завода принимаются конкретные меры по сохранению рабочих мест, стабилизации обстановки на предприятии (в том числе за счет погашения дебиторской задолженности) и привлечению возможных инвесторов с целью возобновления производства, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.



Ранее сообщалось, что 8 апреля в Качканаре пройдет митинг рабочих ОАО «Металлист».





Фото: stek-group.com