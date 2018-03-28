В столице Урала пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по математике

12:40 | 30.03.2018

С 23 по 28 апреля в Екатеринбурге, на базе школы № 18 и гимназии № 39, пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по математике. В уральскую столицу приедут более 600 конкурсантов и экспертов со всей России.



«Это очень значимое для региона мероприятие. Важно отметить, что в сравнении с олимпиадами по другим дисциплинам всероссийская олимпиада по математике, пожалуй, самая массовая. У нас уже есть опыт проведения интеллектуальных состязаний такого уровня, но, учитывая количество приезжающих участников и экспертов, это большая ответственность», — отметил директор Дворца молодежи Константин Шевченко.



Свердловскую область на олимпиаде представят семь человек.





Фото: m.1777.ru