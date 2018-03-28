В Среднеуральске группа депутатов предприняла попытку уволить спикера думы

12:30 | 30.03.2018

Заседание городской думы Среднеуральска, которое состоялось накануне, 29 марта, закончилось скандалом. Как стало известно veved.ru, перед началом заседания депутат Василий Борисенков предложил председателю думы Андрею Касьяненко включить в повестку вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера — непосредственно самого Касьяненко. Идея была поддержана группой парламентариев — Натальей Коробицыной, Арсеном Абаджяном, Виталием Суховым и Олегом Прудниковым.



В ответ на предложение Касьяненко заявил, что ему необходимо проконсультироваться и сейчас оно рассмотрено не будет. По мнению народных избранников, тем самым Касьяненко нарушил регламент, так как вопрос был поставлен группой депутатов и должен быть включен в повестку без обсуждения.



По мнению парламентариев, дума под председательством Касьяненко работает неэффективно, с нарушением норм закона и регламента, а поступающие документы председателем вносятся в комиссии на обсуждение и принятие решений избирательно, что является недопустимым для представительного органа местного самоуправления.



Одним из показательных моментов стала история, когда Касьяненко инициировал процедуру лишения мандатов двух депутатов — Коробицыной и Абаджяна — в связи с якобы недостоверными данными об имуществе, которые они предоставили. Впоследствии судебная коллегия Свердловского областного суда признала незаконность требований спикера, фактически подтвердив тезис о том, что была предпринята попытка устранить двух депутатов.



«Начиная с мая 2017 года по март 2018 года представительный орган ГО Среднеуральск, депутаты думы вынуждены были заниматься вопросами «коррупции» на заседаниях думы, отстаивать своих коллег в судебных органах вместо того, чтобы принимать важные и нужные для муниципалитета законопроекты», — сетуют депутаты.