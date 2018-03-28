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12:30 | 30.03.2018

В Среднеуральске группа депутатов предприняла попытку уволить спикера думы

Заседание городской думы Среднеуральска, которое состоялось накануне, 29 марта, закончилось скандалом. Как стало известно veved.ru, перед началом заседания депутат Василий Борисенков предложил председателю думы Андрею Касьяненко включить в повестку вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера — непосредственно самого Касьяненко. Идея была поддержана группой парламентариев — Натальей Коробицыной, Арсеном Абаджяном, Виталием Суховым и Олегом Прудниковым.

В ответ на предложение Касьяненко заявил, что ему необходимо проконсультироваться и сейчас оно рассмотрено не будет. По мнению народных избранников, тем самым Касьяненко нарушил регламент, так как вопрос был поставлен группой депутатов и должен быть включен в повестку без обсуждения.

По мнению парламентариев, дума под председательством Касьяненко работает неэффективно, с нарушением норм закона и регламента, а поступающие документы председателем вносятся в комиссии на обсуждение и принятие решений избирательно, что является недопустимым для представительного органа местного самоуправления.

Одним из показательных моментов стала история, когда Касьяненко инициировал процедуру лишения мандатов двух депутатов — Коробицыной и Абаджяна — в связи с якобы недостоверными данными об имуществе, которые они предоставили. Впоследствии судебная коллегия Свердловского областного суда признала незаконность требований спикера, фактически подтвердив тезис о том, что была предпринята попытка устранить двух депутатов.

«Начиная с мая 2017 года по март 2018 года представительный орган ГО Среднеуральск, депутаты думы вынуждены были заниматься вопросами «коррупции» на заседаниях думы, отстаивать своих коллег в судебных органах вместо того, чтобы принимать важные и нужные для муниципалитета законопроекты», — сетуют депутаты.

© «Вечерние Ведомости»

 


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