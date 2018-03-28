На Урале создана брошюра для подростков о том, как не попасть в руки экстремистов

11:59 | 30.03.2018

В Екатеринбурге выпустили памятку для подростков о том, как в социальных сетях противодействовать вербовке экстремистов. Брошюра под названием «Ты под прицелом экстремистов. Признаки вербовки и противодействие ей» создана Межнациональным информационным центром при грантовой поддержке администрации Екатеринбурга.



— Согласно имеющейся статистике, наибольшую увлечённость экстремистскими идеями обнаруживают молодые люди в возрасте 16–25 лет. По мнению специалистов, такая ситуация связана с психологическими особенностями возраста. Именно они становятся объектами внимания вербовщиков в деструктивные сообщества — секты и экстремистские организации, — рассказал автор издания.



Отмечается, что памятка изложена простым языком. В ней приводятся примеры возможных диалогов вербовщиков, используемые ими фразы и образы.



Тираж брошюры — 5 тысяч экземпляров. Она будет распространяться в библиотеках и школах Екатеринбурга.