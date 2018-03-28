В отношении экс-директора «Уральских пельменей» возбуждено уголовное дело

10:58 | 30.03.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора ООО «Уральские пельмени Продакшн» Евгения Орлова, экс-директор незаконно наживался на шоу. Ущерб «Уральских пельменей» составил 173 млн рублей.



— 173 миллиона — это чистая прибыль компании «Идея Фикс Медиа» с 2012 по 2015 год. Но эту прибыль компания получила за счет программы шоу «Уральские пельмени». То есть концерт создавался на территории Екатеринбурга ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени». А когда концерт приходил в Москву в виде программы, происходила подмена компании. Вместо ООО «ТО «Уральские пельмени» появлялась «Идея Фикс Медиа», где генеральным директором был Сергей Нетиевский. При этом авторы, исполнители, шутки, сценарии оставались те же. Для Москвы менялись только костюмы и декорации. Нетиевский получал прибыль, а коллектив получал только актерский гонорар, — рассказал Евгений Орлов.



Отмечается, что Нетиевскому грозит до 10 лет лишения свободы.





Фото: sochi.com