Утвержден план празднования 300-летия Полевского

10:33 | 30.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Полевского. Официально город был основан в 1718 году, когда началась промышленная разработка Гумешевского месторождения медных руд.



День города Полевского традиционно отмечается в третье воскресенье июля. В этом году в честь юбилея праздничные мероприятия будут идти в течение всего года.



В программу празднования входят такие культурные и спортивные мероприятия, как III фестиваль авторского творчества «Слово о Полевской земле», соревнования по мотокроссу «Мотобиатлон», фестиваль «День соседей» у памятного знака «Европа-Азия» и многое другое, а также мероприятия по благоустройству: планируется ремонт учебных заведений и учреждений культуры, благоустройство дворовых территорий, реконструкция памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Полдневая.





Фото: punktexpert.ru