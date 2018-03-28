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10:12 | 30.03.2018
72 человека эвакуированы при пожаре вуза в Нижнем Тагиле
— Для координации действий сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. Всего в тушении пожара были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 42 человека личного состава. Работало 3 звена газодымозащитной службы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 72 человека, в том числе 58 студентов. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили за 22 минуты.
Причину устанавливают пожарные дознаватели.
Фото: ЕКБ новости
© «Вечерние Ведомости»
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