72 человека эвакуированы при пожаре вуза в Нижнем Тагиле

10:12 | 30.03.2018

Сегодня утром произошел пожар в здании Нижнетагильского технологического института (филиал УрФУ) на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле. Его площадь составила 20 кв. м. Очаг возгорания находился на первом этаже.



— Для координации действий сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. Всего в тушении пожара были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 42 человека личного состава. Работало 3 звена газодымозащитной службы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 72 человека, в том числе 58 студентов. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили за 22 минуты.



Причину устанавливают пожарные дознаватели.





Фото: ЕКБ новости