ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 29 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 29 марта произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибло, ещё 5 человек получили травмы различной степени тяжести.Так, вна 44-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля «Шевроле-Авео», двигаясь со стороны Режа в сторону Екатеринбурга, при совершении обгона не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лексус RX350», который двигался во встречном направлении.В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле-Авео» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда СМП. Пассажирка автомобиля «Шевроле-Авео», женщина 1935 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда СМП. Водитель автомобиля «Лексус RX350» получил травмы: СГМ, ушиб грудой клетки, ушибы лица, назначено амбулаторное лечение.в Краснотурьинске на улице Клубной водитель автомобиля ВАЗ-21120, двигаясь по ул. Клубной со стороны ул. Ленина в сторону ул. Микова, допустил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть дороги в неустановленном месте из-за стоящего транспортного средства, после чего с места ДТП скрылся. Скрывшийся водитель найден и задержан.В результате ДТП пешеход, мужчина 1976 года рождения, получил травмы: ЗЧМТ, СГМ, перелом левого предплечья, доставлен в ГКБ г. Краснотурьинска.в Первоуральске на улице Ильича водитель автомобиля «Опель-Астра» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Вайнера, не выполнил требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и в процессе погони на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21214, который двигался по главной дороге.В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-21214, мужчина 1969 года рождения, получил травмы: перелом внутренней лодыжки правой голени, ушиб головы, госпитализирован в ГБ г. Первоуральска.в Екатеринбурге на улице Гагарина водитель автомобиля «Лада-217030», двигаясь по ул. Гагарина со стороны проспекта Ленина в сторону ул. Малышева, в крайнем правом ряду допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля.В результате ДТП женщина 1984 года рождения, пешеход, получила травмы: ЗЧМТ, СГМ, ушиб нижних конечностей, доставлена в ГКБ № 24; женщина 1989 года рождения, пешеход, получила травмы: ЗЧМТ, СГМ, ушиб нижних конечностей, доставлена в ГКБ № 24.Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.