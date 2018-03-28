Волейболистки «Уралочки» упустили золото чемпионата России

09:51 | 30.03.2018

«Уралочка-НТМК» со счетом 0:3 уступила казанскому «Динамо» в ходе полуфинальной серии чемпионата России и потеряла шанс выиграть золото национального первенства.



«Мячи падали просто так, взгляды в пол, борьба за полуфинал провалена. Мне это не понятно, объяснить не могу. Глаза должны гореть, надо биться за каждый мяч», — прокомментировал тренер «Уралочки» Михаил Карполь.



Теперь «Уралочке» предстоит борьба за бронзу. Соперник определится сегодня, 30 марта, в матче «Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).