Двух сотрудников Генконсульства США в Екатеринбурге высылают из России

09:35 | 30.03.2018

58 сотрудников Посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены «persona non grata». Они должны покинуть Россию в срок до 5 апреля. Данные меры являются ответными и связаны с решением США выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство России в Сиэтле.



- Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников Посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены «persona non grata» за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, - сообщает пресс-служба МИД РФ.





Фото: ntv.ru