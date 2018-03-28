Прокуратура заставила управляющую компанию в Байкалово прибраться в подъездах

09:17 | 30.03.2018

Жители села Байкалово обратились в прокуратуру с просьбой проверить управляющую компанию МУП ЖКХ «Служба заказчика», так как им приходится самостоятельно проводить уборку в подъездах и на лестничных клетках своих домов.



- По результатам проверки выявлен факт самоустранения управляющей компании от исполнения предусмотренной законом обязанности по проведению уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство внесло представление в адрес руководителя МУП ЖКХ «Служба заказчика». С 1 марта нарушения устранены.





Фото: bizbi.ru