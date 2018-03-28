Сегодня утром около 8 утра в Екатеринбурге загорелся склад с овощами. Возгорание произошло в одном из зданий на базе МУП «Екатеринбургобщепит» по адресу Комсомольская, 71а. Очаг пожара находится внутри здания, что затруднило работу пожарных.Сейчас на месте происшествия работают спасатели и пожарная техника. Что послужило причиной пожара, неосторожное обращение с огнем или старая электропроводка, будут выяснять дознаватели.Фото: ИА «Ночные новости»