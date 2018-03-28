Ночью пожарные потушили нежилое здание на улице Московской

Сегодня ночью загорелось нежилое здание по адресу улица Московская, 263. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.- По прибытию огнеборцами было установленно, что горит деревянный дом. На тушение работали 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе «СОВЫ».