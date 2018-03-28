В Екатеринбурге за растрату более 15,6 млн рублей будут судить гендиректора и главбуха предприятия

08:55 | 30.03.2018

В Кировский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело по обвинению генерального директора и главного бухгалтера ПАО «Телевизионная сеть» в растрате денежных средств.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в период с декабря 2011 года по январь 2016 года обвиняемые похитили средства предприятия на общую сумму более 15,6 млн рублей. Для этого между ПАО и другими юридическими лицами проводились фиктивные операции.





Фото: kursktv.ru