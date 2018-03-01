Ложное сообщение о пожаре в одном из торговых центров Нижнего Тагила поступило в МЧС

21:57 | 29.03.2018

Инцидент произошел днем 29 марта в торговом центре «Александровский пассаж», находящемся в Нижнем Тагиле. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб около 14:30. В результате из здания были эвакуированы все покупатели и сотрудники. На вызов выезжали 12 единиц техники и 36 сотрудников Нижнетагильского гарнизона МЧС. С пяти этажей здания спасатели вывели 340 человек, в том числе 15 детей. Однако после осмотра ТЦ выяснилось, что вызов был ложным.



Начальник службы пожаротушения 9 отряда ФПС Алексей Шульга сообщил следующее:«Мы проверили противопожарную сигнализацию — она работает исправно. Также все эвакуационные выходы были открыты. Эвакуировали всех оперативно. После того, как убедились, что вызов ложный, сотрудники и посетители смогли вернуться обратно в торговый центр».



Существует версия, что ложный вызов был спровоцирован недавней трагедией в Кемерово. Возможно, неизвестные таким образом решили проверить готовность торгового центра к экстренным ситуациям и слаженную работу подразделений МЧС.



По мнению директора «Александровского пассажа» Алексея Фертикова, сообщить о ложном пожаре мог кто-то из сотрудников. Сейчас на предприятии проводится внутренняя проверка.



Фото: vsenovostint.ru