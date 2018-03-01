Системы для оповещения о чрезвычайных ситуациях появятся на улицах Среднего Урала

21:28 | 29.03.2018

Министерство общественной безопасности региона объявило конкурс на сайте госзакупок на размещение на Среднем Урале новых уличных пунктов для оповещения о чрезвычайных ситуациях.



Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 16 апреля, торги пройдут 23 апреля.



Подрядчик должен будет установить всего 130 комплектов: 17 пунктов оповещения до 1 июня и 113 пунктов до 1 ноября 2018 года.



В муниципальных образованиях Свердловской области планируется разместить электросирены, громкоговорители, антенны и другое оборудование. Из бюджета области на это выделят более 65 млн рублей.



В данный момент на территории области ведутся массовые проверки торговых центров на соответствие требованиям пожарной безопасности.



Фото: bizbi.ru