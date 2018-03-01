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20:30 | 29.03.2018
Баранчинский электромеханический завод может остаться без электричества из-за коммунальных долгов
- Ежемесячно завод расходует 1,1 млн кВт*ч на сумму 4,2 миллиона рублей. Администрация БЭМЗ регулярно нарушает исполнение графиков реструктуризации задолженности, что усугубляет финансовую ситуацию. «ЭнергосбыТ Плюс» потребовал от неплательщика полностью оплатить задолженность до 29 марта. При непогашении долга потребитель обязан самостоятельно отключить электроэнергию, - сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Отметим, что завод по-прежнему будет должен обеспечить бесперебойное энергоснабжение абонентам, которые зависят от промышленного объекта.
В «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что предприятие уже сейчас поставлено под особый контроль, а также скоро может начаться процедура его банкротства.
Фото: fedpress.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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