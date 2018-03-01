Директора МУПа в Красноуфимске обвиняют в превышении должностных полномочий

20:15 | 29.03.2018

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, следственные органы завершили расследование в отношении директора МУПа в Красноуфимске.



Муниципального служащего обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



В ходе следствия было выявлено, что директор МУПа приобрел КамАЗ для вывоза жидких бытовых отходов и через третьи лица заключил договор на их вывоз. В документах обвиняемый завышал объемы вывозимых отходов. Таким образом с 2012 по 2016 год руководитель МУПа похитил более 7 млн рублей.



В результате муниципальное предприятие приобрело многочисленные долги из-за увеличения кредитной задолженности. Также из-за действий директора пострадали более 100 его подчиненных: задолженность по зарплате составила 5,5 миллиона.



В данный момент уголовное дело передали в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру, дабы утвердить обвинения.



Фото: vseogkh.ru