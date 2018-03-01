Евгений Куйвашев выступил на заседании политсовета «Единой России»

Сегодня в ходе расширенного заседания политсовета свердловского отделения «Единой России» губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил партийцев за поддержку при подготовке к президентским выборам. Он отметил, что выборы прошли честно и демократично. Кроме того, глава региона призвал к мобилизации усилий для выполнения установок президента РФ.«У нас в Свердловской области на это нацелена программа «Пятилетка развития». Эти же цели преследуют все партийные проекты, реализуемые в регионе. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы решить все стоящие перед нами задачи по развитию цифровой экономики и приумножению человеческого капитала, благоустройству городов и сел, улучшению образования и здравоохранения, укреплению гражданского общества, обеспечению безопасности страны, лидерства России на мировой политической и экономической арене», — сказал Евгений Куйвашев.