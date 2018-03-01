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В Екатеринбурге перед судом за покушение на получение взятки предстанет бывший борец с коррупцией. Его начальник скрылся за границей
По версии следствия, в феврале этого года в отделение по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга, возглавляемое Владимиром Нечаевым, поступил материал проверки по заявлению директора ООО «ЗМК «Хотэй» о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ТД «Трубпром Урала» (поставщик металлопроката) Владимира Юзвовича по факту мошеннических действий. Нечаев поручил проведение проверки старшему оперуполномоченному Олегу Красникову, который, изучив материалы, неоднократно докладывал руководству, что в действиях Юзвовича не усматривается криминальной составляющей.
Несмотря на это, Нечаев предложил Красникову выступить в качестве посредника, потребовав с Юзвовича два миллиона рублей за организацию прекращения проверочных мероприятий и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Красников предложил своему знакомому из Нижнего Тагила, бывшему оперуполномоченному ОБЭП Тагилстроевского района, бизнесмену Павлу Панову выйти на Юзвовича, с которым он был знаком, чтобы тот передал два миллиона рублей. В случае отказа против Юзвовича обещали возбудить уголовное дело.
Юзвович согласился передать деньги. «Стрелку» ему забили в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц 8 Марта — Фурманова. Стороны договорились, что разобьют сумму на несколько частей. При передаче одного миллиона рублей от Юзвовича для последующей передачи Нечаеву через Красникова Панова задержали сотрудники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области. На каком этапе в дело вмешались спецслужбы, достоверно не известно. По одним данным, Юзвович сам обратился в ФСБ, по другим — «контора» давно вела наблюдение за Нечаевым.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отмечают, что Красников пошел на «сделку» со следствием, в результате чего с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого от него были получены сведения, изобличающие преступные действия иных соучастников.
В отношении Павла Панова прокуратура также утвердила обвинительное заключение. Он обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Павлу Панову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Директор ООО «ТД «Трубпром Урала» Владимир Юзвович освобожден от уголовной ответственности, поскольку активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.
Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для направления по существу.
Очевидно, что уголовное дело в отношении Владимира Нечаева было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия за пределами РФ и находится международном розыске.
Отметим, что родственники и друзья Павла Панова уверены в том, что произошедшее — провокация спецслужб. О своей позиции ранее они подробно рассказали veved.ru (читать здесь).
«В изобличении сотрудника, о котором идет речь, принимали участие, в том числе, сыщики подразделения собственной безопасности главка, – подчеркнул он. – В кратчайший срок предатель интересов службы, а по-другому его назвать сложно, был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственного руководителя привлекли за упущения в работе по антикоррупционной составляющей с личным составом к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен строгий выговор», - прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полковник Горелых добавил, что в 2017 году сотрудники управления собственной безопасности выявили 38 злостных нарушителей, а за три месяца текущего года еще 19. Все материалы в отношении них переданы в Следственный комитет, который возбудил и расследует уголовные дела.
© «Вечерние Ведомости»
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