ФК «Урал» продал все билеты на первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене»

16:56 | 29.03.2018

Все билеты на первый тестовый матч «Урал» — «Рубин» на «Екатеринбург Арене» проданы, об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал», отметив, что игра пройдет при частичной загрузке.



«Отдельные секторы стадиона будут закрыты для зрителей», — сказали в пресс-службе.



Напомним, что игра состоится 1 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России. Затем, 15 апреля, «Урал» сыграет со «Спартаком», 6 мая — с «Амкаром».





Фото: worldcup2018.me