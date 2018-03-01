Виктор Шептий сегодня даст старт началу праймериз в гордуму Екатеринбурга

16:00 | 29.03.2018

Свердловские единороссы сегодня, 29 марта, обсудят предстоящие праймериз в думу Екатеринбурга. Как стало известно veved.ru, в УрГЭУ-СИНХ состоится заседание регионального политического совета «ЕР».



В повестку включен вопрос об обсуждении итогов избирательной кампании по выборам президента РФ и об определении модели предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы, выборы в которую состоятся 9 сентября. Кроме этого, на политсовете будет сформирован организационный комитет по проведению праймериз.



Обсудят единороссы и внепартийные моменты: например, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов выступит с докладом о результатах рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».