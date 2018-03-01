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Уральские спасатели отправились в Алтайский край для борьбы с паводком
В зоне подтопления в Алтайском крае оказались около 1 тысячи домов в Барнауле, Белокурихе, Новоалтайске и 75 селах. В настоящее время известно о двух погибших. В ликвидации последствий паводка задействованы более 1,5 тысячи человек.
© «Вечерние Ведомости»
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