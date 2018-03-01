Уральские спасатели отправились в Алтайский край для борьбы с паводком

15:56 | 29.03.2018

12 спасателей Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вылетели в Алтайский край для борьбы с весенним паводком. Их задействуют в эвакуации жителей, возведении дамб, очистке водоотводных каналов, доставке гражданам продуктов питания и медикаментов и других мероприятиях. Уральские спасатели оснащены плавсредствами, аварийно-спасательным инструментом и гидрокостюмами.



В зоне подтопления в Алтайском крае оказались около 1 тысячи домов в Барнауле, Белокурихе, Новоалтайске и 75 селах. В настоящее время известно о двух погибших. В ликвидации последствий паводка задействованы более 1,5 тысячи человек.