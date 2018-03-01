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15:30 | 29.03.2018

Свердловские муниципалитеты получат из областной казны более 1,3 млрд рублей на формирование комфортной городской среды

Поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды из областного бюджета обсудили сегодня на заседании правительства Свердловской области.

Более 1,3 млрд рублей распределят между 39 муниципалитетами: Екатеринбург получит 445,6 млн рублей, Нижний Тагил — 246 млн, Каменск-Уральский — 89 млн, Березовский городской округ — 33 млн, Краснотурьинск — 52 млн, Волчанск — 34 млн, Асбест — 27,5 млн. Субсидии также получат небольшие территории: Бисерть, Верхняя Пышма, Арамиль, Верхние Серги, Михайловское муниципальное образование и другие.

В 2018 году в Свердловской области реконструируют 99 дворов и 36 общегородских пространств. К 2022 году, в рамках региональной программы «Пятилетка развития», планируется благоустроить более 40 процентов дворов и большинство общественных территорий.


Фото: novosel99.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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