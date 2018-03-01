Свердловские муниципалитеты получат из областной казны более 1,3 млрд рублей на формирование комфортной городской среды

15:30 | 29.03.2018

Поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды из областного бюджета обсудили сегодня на заседании правительства Свердловской области.



Более 1,3 млрд рублей распределят между 39 муниципалитетами: Екатеринбург получит 445,6 млн рублей, Нижний Тагил — 246 млн, Каменск-Уральский — 89 млн, Березовский городской округ — 33 млн, Краснотурьинск — 52 млн, Волчанск — 34 млн, Асбест — 27,5 млн. Субсидии также получат небольшие территории: Бисерть, Верхняя Пышма, Арамиль, Верхние Серги, Михайловское муниципальное образование и другие.



В 2018 году в Свердловской области реконструируют 99 дворов и 36 общегородских пространств. К 2022 году, в рамках региональной программы «Пятилетка развития», планируется благоустроить более 40 процентов дворов и большинство общественных территорий.





Фото: novosel99.ru