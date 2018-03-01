Свердловский облсуд убрал одну статью из дела Олега Дудко

15:08 | 29.03.2018

Свердловский областной суд изменил приговор Олегу Дудко, назначив ему наказание в виде 12 лет 10 месяцев в колонии строгого режима. Основанием стало то, что на момент рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) истек. Приговор вступил в силу.



Напомним, что 19 февраля 2016 года житель Екатеринбурга Олег Дудко подкараулил бывшего главу УВД города Бориса Тимониченко в подъезде его дома на улице Родонитовой и выстрелил ему в голову. Кроме того, мужчина украл у пострадавшего два сотовых телефона, 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение. К счастью, Тимониченко вовремя оказали медицинскую помощь и он выжил.



В октябре 2017 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Дудко к 13 годам строгого режима с выплатой 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Осужденный не согласился с решением суда и обжаловал его.





Фото: svcomercio.info