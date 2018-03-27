Новости дня
14:30 | 29.03.2018
Комитет ЗакСО одобрил законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга
Напомним, что законопроект предусматривает избрание главы Екатеринбурга депутатами городской думы. За отмену прямых выборов выступили пять из шести членов комитета.
Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания 3 апреля.
© «Вечерние Ведомости»
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