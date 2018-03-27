Комитет ЗакСО одобрил законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга

14:30 | 29.03.2018

Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского Заксобрания одобрил законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга, внесенный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.



Напомним, что законопроект предусматривает избрание главы Екатеринбурга депутатами городской думы. За отмену прямых выборов выступили пять из шести членов комитета.



Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания 3 апреля.